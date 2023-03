Ultime Notizie – Mattarella alla camera ardente | ‘Pieno sostegno ai profughi’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Dall’inviata Elvira Terranova) – Arriva alle undici in punto, scuro in volto, tra gli applausi dei cittadini. Ha gli occhi bassi, lo sguardo cupo. Il Presidente della Repubblica Sergioentra poco dopo le 11 all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, accompagnata dPrefetta Maria Carolina Ippolito per andare a salutare i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria, sopravvissuti al naufragio di domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro. Un segno di vicinanza dello Stato Italiano. Mentre entra alcuni cittadini gli gridano: “Presidente, chiediamo che venga fatta giustizia per i morti del naufragio”. Un altro: “Presidente, si poteva evitare, faccia qualcosa” e ancora: “La gente in mare si salva”. Nel reparto di pediatria il Capo dello Stato si è informato sullo stato di salute dei piccoli pazienti a cui ha ...