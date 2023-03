Ultime Notizie – Maire Tecnimont, presentato nuovo piano volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale (Di giovedì 2 marzo 2023) Maire Tecnimont punta nel 2032 a un raddoppio dei ricavi e a un aumento dell’ebitda 3.0x-4.0x rispetto al 2022. E’ quanto emerge dal piano strategico 2023-2023 che il top management di Maire Tecnimont illustra nel corso del capital markets day ‘Unbox the future‘. Il piano è volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale di Maire, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Il Gruppo accelera il suo posizionamento nella Transizione Energetica facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Il piano strategico viene ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023)punta nel 2032 a un raddoppio dei ricavi e a un aumento dell’ebitda 3.0x-4.0x rispetto al 2022. E’ quanto emerge dalstrategico 2023-2023 che il top management diillustra nel corso del capital markets day ‘Unbox the future‘. Ilildi, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Il Gruppo accelera il suo posizionamento nella Transizione Energetica facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Ilstrategico viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (02/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - QdSit : Inps, Certificazione Unica 2023, cos’è, scadenza, istruzioni, quando richiederla - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Anomalie di #temperatura: sta per cambiare la situazione meteo, in particolare al Nord: tornano valori sopra la media. ???… - stefano_romaw : RT @CislRomaRieti: Campidoglio: Sindacati, bilancio approvato non all’altezza delle sfide della Capitale. Il 28 febbraio 'è stato approvat… - CorriereCitta : Roma, torna a casa e ci trova dentro i ladri ‘armati’: ‘Stai zitta, dacci tutto quello che hai’ -