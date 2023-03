Ultime Notizie – Lidl rinnova impegno nella ricerca sostenendo campagna Fondazione Veronesi (Di giovedì 2 marzo 2023) In un momento storico in cui il sostegno alla ricerca scientifica è sempre più necessario, Lidl Italia annuncia la propria partecipazione all’iniziativa “I limoni per la ricerca”, per il secondo anno consecutivo. Questo progetto di Fondazione Umberto Veronesi ha permesso nelle edizioni precedenti di finanziare il lavoro annuale di 38 ricercatori e ricercatrici. Un esempio di collaborazione virtuosa tra produttore e grande distribuzione, con l’obiettivo comune di promuovere la ricerca scientifica d’eccellenza. Il limone è stato scelto come protagonista di questa importante iniziativa poiché rappresenta una componente importante di una dieta volta a ridurre il rischio di malattia. Fino al 15 marzo, pertanto, in tutti gli oltre 700 punti vendita di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) In un momento storico in cui il sostegno allascientifica è sempre più necessario,Italia annuncia la propria partecipazione all’iniziativa “I limoni per la”, per il secondo anno consecutivo. Questo progetto diUmbertoha permesso nelle edizioni precedenti di finanziare il lavoro annuale di 38tori etrici. Un esempio di collaborazione virtuosa tra produttore e grande distribuzione, con l’obiettivo comune di promuovere lascientifica d’eccellenza. Il limone è stato scelto come protagonista di questa importante iniziativa poiché rappresenta una componente importante di una dieta volta a ridurre il rischio di malattia. Fino al 15 marzo, pertanto, in tutti gli oltre 700 punti vendita di ...

