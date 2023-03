Ultime Notizie – Lavoro, riposo giornaliero e settimanale: ecco le differenze (Di giovedì 2 marzo 2023) Il riposo giornaliero e quello settimanale del lavoratore sono due cose ben distinte: si tratta di due diritti autonomi e, come tali, devono essere garantiti entrambi. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, originata dalla vicenda di un macchinista della Mav-Start, le ferrovie ungheresi, che ha impugnato davanti alla Corte di Miskolc la decisione dell’azienda di non concedergli un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore, in base alla direttiva sull’organizzazione dell’orario di Lavoro), quando questo periodo precede o segue un periodo di riposo settimanale o un periodo di ferie. Il diritto del dipendente ai riposi giornalieri e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Ile quellodel lavoratore sono due cose ben distinte: si tratta di due diritti autonomi e, come tali, devono essere garantiti entrambi. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, originata dalla vicenda di un macchinista della Mav-Start, le ferrovie ungheresi, che ha impugnato davanti alla Corte di Miskolc la decisione dell’azienda di non concedergli un periodo didi almeno 11 ore consecutive (di cui il lavoratore deve beneficiare nel corso di ogni periodo di 24 ore, in base alla direttiva sull’organizzazione dell’orario di), quando questo periodo precede o segue un periodo dio un periodo di ferie. Il diritto del dipendente ai riposi giornalieri e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_romaw : RT @CislRomaRieti: Campidoglio: Sindacati, bilancio approvato non all’altezza delle sfide della Capitale. Il 28 febbraio 'è stato approvat… - CorriereCitta : Roma, torna a casa e ci trova dentro i ladri ‘armati’: ‘Stai zitta, dacci tutto quello che hai’ - mfedericoni : RT @CislRomaRieti: Campidoglio: Sindacati, bilancio approvato non all’altezza delle sfide della Capitale. Il 28 febbraio 'è stato approvat… - notizienet : Kiev, respinti oltre 170 attacchi russi nelle ultime 24 ore - Forze russe hanno fortificato con barriere anticarro… - occhio_notizie : ???? Incredibile errore medico a #Terni, scambiano il vetrino della biopsia e gli asportano la prostata per un tumore… -