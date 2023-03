Ultime Notizie – Justin Bieber cancella tutte le date del suo tour mondiale (Di giovedì 2 marzo 2023) Non ha spiegato perché, ma nei mesi scorsi gli stop furono dovuti a problemi di salute: soffre, infatti, della sindrome di Ramsay-Hunt Justin Bieber cancella il suo tour mondiale. A darne notizia è la Cnn che riporta come sia l’artista canadese che i suoi manager non abbiano dato una motivazione. Nel giugno scorso, invece, Bieber annunciò che si sarebbe preso una pausa per motivi di salute a causa della sindrome di Ramsay-Hunt. La popstar ha, poi, ripreso i tour a fine luglio, sempre del 2022, e si è fermato di nuovo per curarsi a settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Non ha spiegato perché, ma nei mesi scorsi gli stop furono dovuti a problemi di salute: soffre, infatti, della sindrome di Ramsay-Huntil suo. A darne notizia è la Cnn che riporta come sia l’artista canadese che i suoi manager non abbiano dato una motivazione. Nel giugno scorso, invece,annunciò che si sarebbe preso una pausa per motivi di salute a causa della sindrome di Ramsay-Hunt. La popstar ha, poi, ripreso ia fine luglio, sempre del 2022, e si è fermato di nuovo per curarsi a settembre. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

