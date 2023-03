Ultime Notizie – Ivan Capelli: “Mi fa paura la lucidità della Red Bull, Ferrari prima inseguitrice” (Di giovedì 2 marzo 2023) “I tre giorni di test hanno indicato che le forze in campo non si sono stravolte. E’ impossibile pensare che la Red Bull si potesse perdere ma più dei tempi mi fa paura la lucidità con la quale hanno affrontato i test perché Verstappen lo hanno tenuto nascosto, non lo hanno fatto vedere, mentre hanno fatto un lavoro specifico su Perez sapendo che è un po’ l’anello debole della squadra e l’anno scorso ha dimostrato, specialmente in qualifica, di rimanere troppo lontano da Verstappen”. Lo ha detto Ivan Capelli, ex pilota di F1 e nuovo commentatore di Sky, all’Adnkronos sull’avvio del Mondiale di F1 con il Gp del Bahrain. “L’ultimo giorno dei test hanno fatto dei run da 5 giri, molto corti, facendogli fare un lavoro molto specifico, cercando di adattare la monoposto alle sue ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) “I tre giorni di test hanno indicato che le forze in campo non si sono stravolte. E’ impossibile pensare che la Redsi potesse perdere ma più dei tempi mi falacon la quale hanno affrontato i test perché Verstappen lo hanno tenuto nascosto, non lo hanno fatto vedere, mentre hanno fatto un lavoro specifico su Perez sapendo che è un po’ l’anello debolesquadra e l’anno scorso ha dimostrato, specialmente in qualifica, di rimanere troppo lontano da Verstappen”. Lo ha detto, ex pilota di F1 e nuovo commentatore di Sky, all’Adnkronos sull’avvio del Mondiale di F1 con il Gp del Bahrain. “L’ultimo giorno dei test hanno fatto dei run da 5 giri, molto corti, facendogli fare un lavoro molto specifico, cercando di adattare la monoposto alle sue ...

