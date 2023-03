Ultime Notizie – Italia-India, Meloni: “Rafforzeremo relazioni bilaterali” (Di giovedì 2 marzo 2023) Al via la missione in India della premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è oggi a Nuova Delhi, dove incontrerà sia il primo ministro Indiano Narendra Modi sia la presidente della Repubblica d’India Droupadi Murmu. “Grazie per questa splendida accoglienza. E’ il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali. Sono certa che riusciremo a rafforzarle”, le prime dichiarazioni alla stampa del premier al suo arrivo al Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale di Nuova Delhi. Il presidente del Consiglio è stato accolto dal picchetto interforze composto da banda (che ha eseguito l’inno di Mameli e l’inno nazionale Indiano), esercito, marina e aviazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Al via la missione indella premier Giorgia. La presidente del Consiglio è oggi a Nuova Delhi, dove incontrerà sia il primo ministrono Narendra Modi sia la presidente della Repubblica d’Droupadi Murmu. “Grazie per questa splendida accoglienza. E’ il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre. Sono certa che riusciremo a rafforzarle”, le prime dichiarazioni alla stampa del premier al suo arrivo al Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale di Nuova Delhi. Il presidente del Consiglio è stato accolto dal picchetto interforze composto da banda (che ha eseguito l’inno di Mameli e l’inno nazionaleno), esercito, marina e aviazione ...

