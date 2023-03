Ultime Notizie – Incidente su A1, tamponamento tra mezzi pesanti: un morto (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo di 58 anni è morto e un 53enne è rimasto ferito a seguito di un tamponamento tra due mezzi pesanti avvenuto attorno alle 9 sull’A1 Napoli-Milano, nella tratta Casalpusterlengo-Lodi. Il 58enne alla guida del tir che ha tamponato è deceduto sul posto, mentre il 53enne conducente del mezzo tamponato è stato valutato ma non ospedalizzato. A intervenire un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, l’Ats e le forze dell’ordine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Un uomo di 58 anni èe un 53enne è rimasto ferito a seguito di untra dueavvenuto attorno alle 9 sull’A1 Napoli-Milano, nella tratta Casalpusterlengo-Lodi. Il 58enne alla guida del tir che ha tamponato è deceduto sul posto, mentre il 53enne conducente del mezzo tamponato è stato valutato ma non ospedalizzato. A intervenire un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, l’Ats e le forze dell’ordine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

