Ultime Notizie – Inchiesta covid Bergamo | pm | “Conte e Speranza hanno causato morte persone”

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex presidente del Consiglio Giuseppee l’ex ministro della Salute Robertosono indagati in concorso con altre 13, tra cui il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, per avere “in cooperazione colposa tra loro cagionato per colpa la” di 55, di cui la procura dielenca i nomi nell’avviso di conclusione indagini. Dopo tre anni, è stata chiusa l’indagine sulla gestione delnei primi mesi della pandemia nella provincia più colpita. Tra i diciannove indagati oltre a, Fontana anche l’ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. La Guardia di finanza ha avviato le notifiche per diversi reati: epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - cn1926it : #Vinicio: “Il calcio di #Spalletti è superiore. Sarò al #Maradona per festeggiare” - CorriereCitta : Rocca di Papa, il business sugli anziani: migliaia di euro dai loro ospiti ma non avevano autorizzazioni - TheCarrese : RT @TeaTeaser: ULTIME NOTIZIE - Enorme incendio nell'impianto di riciclaggio di Xalostoc a Ecatepeque de Morelos, in Messico. Forse sarò '… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario v… -

La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 193.000 unità, in aumento di 1.750 unità rispetto al dato della settimana precedente ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo I Kiss hanno annunciato sui social "gli ultimi show in assoluto" del The End Of The Road World Tour , letappe del tour d'addio che inizieranno il 29 ottobre nella ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

In questa ultima edizione il progetto ha coinvolto oltre 27mila classi appartenenti a quasi 9mila scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e ...Per oltre 25 anni ha continuato a girare per le scuole lavorando come bidello nonostante le due condanne per violenza sessuale nei confronti di altrettanti bambini, fino a quando non ha commesso abusi ...