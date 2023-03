Ultime Notizie – Inchiesta Covid Bergamo, i tre filoni dell’indagine (Di giovedì 2 marzo 2023) Conte, Speranza, Fontana e Gallera tra i 19 indagati nell’Inchiesta sul Covid a Bergamo. Sono tre i filoni dell’indagine chiusa mercoledì dalla procura di Bergamo: si tratta della mancata zona rossa, il piano pandemico e l’ospedale di Alzano Lombardo. Per la procura di Bergamo, sulla base della consulenza affidata al microbiologo Andrea Crisanti, la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe potuto risparmiare migliaia di morti. Per Conte e Speranza, che risulterebbero coinvolti nell’Inchiesta relativamente a questo capitolo, gli atti verranno inviati al Tribunale per i ministri. Non meno centrali gli altri due aspetti dell’indagine durata quasi tre anni: da una parte il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del piano pandemico, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Conte, Speranza, Fontana e Gallera tra i 19 indagati nell’sul. Sono tre ichiusa mercoledì dalla procura di: si tratta della mancata zona rossa, il piano pandemico e l’ospedale di Alzano Lombardo. Per la procura di, sulla base della consulenza affidata al microbiologo Andrea Crisanti, la zona rossa a Nembro e Alzano avrebbe potuto risparmiare migliaia di morti. Per Conte e Speranza, che risulterebbero coinvolti nell’relativamente a questo capitolo, gli atti verranno inviati al Tribunale per i ministri. Non meno centrali gli altri due aspettidurata quasi tre anni: da una parte il mancato aggiornamento e la mancata applicazione del piano pandemico, ...

