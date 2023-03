Ultime Notizie – Gender, Pro vita famiglia: “Bene Meloni, ora stop nelle scuole” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Esprimiamo soddisfazione per le parole della Meloni, al settimanale Grazia, di condanna all’ideologia Gender e dell’utero in affitto e in favore delle donne, dei bambini, delle mamme e dei papà. Sono anni che denunciamo la propaganda Gender nelle scuole italiane che va avanti con progetti LGBTQIA+ e con la Carriera Alias, primo passo per indurre bambini è adolescenti alla transizione di genere sociale prima e fisica poi, con danni e conseguenze spesso devastanti e drammaticamente irreversibili”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro vita e famiglia. “Le teorie del Gender sono antiscientifiche come confermato dall’American College of Pediatricians già dal 2017. Ora il Governo intervenga concretamente, soprattutto nel mondo scolastico, per fermare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) “Esprimiamo soddisfazione per le parole della, al settimanale Grazia, di condanna all’ideologiae dell’utero in affitto e in favore delle donne, dei bambini, delle mamme e dei papà. Sono anni che denunciamo la propagandaitaliane che va avanti con progetti LGBTQIA+ e con la Carriera Alias, primo passo per indurre bambini è adolescenti alla transizione di genere sociale prima e fisica poi, con danni e conseguenze spesso devastanti e drammaticamente irreversibili”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro. “Le teorie delsono antiscientifiche come confermato dall’American College of Pediatricians già dal 2017. Ora il Governo intervenga concretamente, soprattutto nel mondo scolastico, per fermare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - VesuvioLive : E’ morto il tipografo Luigi Mari: è suo il più grande archivio culturale su Torre del Greco - landschaftsinit : Nella prima newsletter del 2023 trovate le ultime notizie relative al processo politico dell'iniziativa paesaggio.… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: un decesso in Sardegna, 75 contagiati in più nelle ultime 24 ore - Leggi tutto --> - OmarNews24 : -