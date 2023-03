Ultime Notizie – Galvagna Vectra Ai | “Intelligenza Artificiale non preclude analisti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 2 marzo 2023) Servono anche sistemi diper combattere un attacco cyber “ma tutto ciò nonil lavoro dell’uomo, degli“. A sottolinearlo nel suo intervento al CyberSec 2023 è Massimiliano, Country Manager Italy diAi. Quello che comeAi “vogliamo fornire sono prodotti basati sull’Ia e capaci dare una certezza del segnale che stiamo fornendo, Ovvero – ha spiegato– se diamo un alert” rispetto ad un attacco in corso “dobbiamo essere sicuri dell’alert”. “Questo non deve e non puòre l’intervento umano ma glifaranno un intervento più mirato. Cioè grazie a input che diamo di un attacco in corso gliriescono a ...