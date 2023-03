Ultime Notizie – Bollette luce e gas, chi ha risparmiato di più (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2022 chi ha scelto un fornitore luce e gas nel mercato libero, optando a inizio anno per una tariffa a prezzo fisso bloccata per 12 mesi, ha speso fino al 39% in meno rispetto a chi è rimasto nel mercato tutelato, risparmiando così più di 1.200 euro. E’ quanto emerge da un’analisi di Facile.it. Per calcolare il risparmio, il comparatore online ha preso in esame i consumi energetici di una famiglia tipo confrontando i costi sostenuti da chi è rimasto nel mercato tutelato e da chi, invece, a gennaio 2022 ha scelto la miglior tariffa mercato libero a prezzo bloccato disponibile online e la differenza è notevole. La famiglia nel mercato libero lo scorso anno ha speso, tra luce e gas, poco meno di 1.900 euro, mentre quella nel mercato tutelato ha pagato più di 3.100 euro. In termini percentuali, il risparmio più elevato è stato ottenuto sulle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel 2022 chi ha scelto un fornitoree gas nel mercato libero, optando a inizio anno per una tariffa a prezzo fisso bloccata per 12 mesi, ha speso fino al 39% in meno rispetto a chi è rimasto nel mercato tutelato, risparmiando così più di 1.200 euro. E’ quanto emerge da un’analisi di Facile.it. Per calcolare il risparmio, il comparatore online ha preso in esame i consumi energetici di una famiglia tipo confrontando i costi sostenuti da chi è rimasto nel mercato tutelato e da chi, invece, a gennaio 2022 ha scelto la miglior tariffa mercato libero a prezzo bloccato disponibile online e la differenza è notevole. La famiglia nel mercato libero lo scorso anno ha speso, trae gas, poco meno di 1.900 euro, mentre quella nel mercato tutelato ha pagato più di 3.100 euro. In termini percentuali, il risparmio più elevato è stato ottenuto sulle ...

