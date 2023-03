Ultime Notizie – Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c’era (Di giovedì 2 marzo 2023) L’intervento chirurgico è riuscito, l’amputazione del pene, ma il tumore non c’era e così l’urologo è sotto accusa mentre il paziente si ritiene vittima di un gravissimo danno e chiede di essere risarcito. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriva nell’aula del giudice del Tribunale di Arezzo, Claudio Lara, per l’udienza preliminare. A rischiare il processo, riferisce il ‘Corriere di Arezzo’, è un medico trentenne che il 13 novembre 2018 eseguì all’ospedale San Donato di Arezzo l’operazione chirurgica demolitiva su un uomo, classe 1954, della Valtiberina, che era stato precedentemente visitato in ottobre. Si sospettava una patologia tumorale al pene poi smentita dagli esami istologici “tardivi”, secondo i legali del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) L’intervento chirurgico è riuscito, l’amputazione del, ma ilnone così l’urologo è sotto accusa mentre il paziente si ritiene vittima di un gravissimo danno e chiede di essere risarcito. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriva nell’aula del giudice del Tribunale di, Claudio Lara, per l’udienza preliminare. A rischiare il processo, riferisce il ‘Corriere di’, è un medico trentenne che il 13 novembre 2018 eseguì all’ospedale San Donato dil’operazione chirurgica demolitiva su un uomo, classe 1954, della Valtiberina, che era stato precedentemente visitato in ottobre. Si sospettava una patologia tumorale alpoi smentita dagli esami istologici “tardivi”, secondo i legali del ...

