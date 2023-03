Ultime Notizie – 8 marzo, Talent Garden, Groupama Assicurazioni e Softlab lanciano 10 borse studio (Di giovedì 2 marzo 2023) Dieci borse di studio per donne disoccupate o inoccupate (Not in Employment, Education or Training), per avviare un percorso professionale nella Cybersecurity. È il progetto ‘Women in Cyber’ realizzato con Talent Garden, la digital skills academy europea, e promosso in occasione dell’8 marzo da Groupama Assicurazioni e Softlab, società quotata aspecializzata in Business Advisory, Ict Consulting e Digital Entertainment. I player ricordano che le donne impiegate oggi nel settore cyber sono solo il 24% a livello mondiale, anche se le professioniste in sicurezza informatica rappresentano il 7% dei Chief Technology Officer (contro il 2% di uomini), il 9% dei Vicepresidenti It (contro il 5% degli uomini), e il 18% dei Direttori It (vs 14%). Con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Diecidiper donne disoccupate o inoccupate (Not in Employment, Education or Training), per avviare un percorso professionale nella Cybersecurity. È il progetto ‘Women in Cyber’ realizzato con, la digital skills academy europea, e promosso in occasione dell’8da, società quotata aspecializzata in Business Advisory, Ict Consulting e Digital Entertainment. I player ricordano che le donne impiegate oggi nel settore cyber sono solo il 24% a livello mondiale, anche se le professioniste in sicurezza informatica rappresentano il 7% dei Chief Technology Officer (contro il 2% di uomini), il 9% dei Vicepresidenti It (contro il 5% degli uomini), e il 18% dei Direttori It (vs 14%). Con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferrovi… - VesuvioLive : E’ morto il tipografo Luigi Mari: è suo il più grande archivio culturale su Torre del Greco - landschaftsinit : Nella prima newsletter del 2023 trovate le ultime notizie relative al processo politico dell'iniziativa paesaggio.… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: un decesso in Sardegna, 75 contagiati in più nelle ultime 24 ore - Leggi tutto --> - OmarNews24 : -