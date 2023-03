UeD, Maria che si scaglia contro Gemma: non era mai successo prima | Il pubblico è impietrito (Di giovedì 2 marzo 2023) Caos a Uomini e Donne in studio in una delle ultime puntate. Maria De Filippi, infatti, ha perso la pazienza nei confronti di Gemma Galgani, ancora ostinata ad uscire con Claudio nonostante il suo ennesimo rifiuto a continuare la conoscenza. La dama del trono over questa volta è riuscita a far sbottare anche la padrona … L'articolo UeD, Maria che si scaglia contro Gemma: non era mai successo prima Il pubblico è impietrito proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 2 marzo 2023) Caos a Uomini e Donne in studio in una delle ultime puntate.De Filippi, infatti, ha perso la pazienza nei confronti diGalgani, ancora ostinata ad uscire con Claudio nonostante il suo ennesimo rifiuto a continuare la conoscenza. La dama del trono over questa volta è riuscita a far sbottare anche la padrona … L'articolo UeD,che si: non era maiIlproviene da Velvet Gossip.

