Ucraina, Zelensky: "Inverno difficile, ma lo abbiamo superato" (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – "E' stato un Inverno difficile, ma lo abbiamo superato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale, nel giorno in cui nel Paese inizia la primavera. Dopo aver incontrato le principali compagnie energetiche nazionali, Zelensky ha detto: "Questo Inverno è finito. È stato molto difficile e questa difficoltà è stata avvertita da ogni ucraino. Ma siamo comunque riusciti a fornire all'Ucraina energia e calore". Il presidente ha ammesso che "la minaccia al sistema energetico rimane, ma il lavoro continua e abbiamo già iniziato a prepararci per la prossima stagione". Nella tradizione Ucraina, il primo marzo segna l'arrivo della primavera e molti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Lamberto #Dini a @1giornodapecora: 'Da Zelensky non sarei andato, questo presidente dell'Ucraina non mi convince. H… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Volodymyr Zelensky ha elogiato il suo paese per essere sopravvissuto a un inverno 'molto difficile' segna… - djFabiOz : RT @ultimenotizie: L'intelligence #Nato chiede all'#Ucraina di ritirarsi da #Bakhmut, l'avanzata russa sta decimando le forze d'élite ucrai… - Intheskyatnight : RT @LBasemi: ????Gli americani si rendono conto di cosa sta facendo l'amministrazione Biden? Alla fine l'Ucraina ha bisogno che gli american… -