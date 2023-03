Ucraina ultime notizie. Breve incontro Blinken-Lavrov, Mosca revochi stop a Start (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli Stati Uniti stanno sondando gli alleati più stretti sulla possibilità di imporre nuove sanzioni alla Cina nel caso in cui Pechino fornisca sostegno militare alla Russia per la sua guerra in Ucraina. La Slovacchia sta valutando la possibilità di dare all’Ucraina 10 dei suoi 11 aerei Mig-29 di fabbricazione sovietica. Una stazione radar mobile utilizzata in coordinamento con i sistemi di difesa aerea è stata installata vicino alla stazione della metropolitana Salaryevo a Mosca, Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli Stati Uniti stanno sondando gli alleati più stretti sulla possibilità di imporre nuove sanzioni alla Cina nel caso in cui Pechino fornisca sostegno militare alla Russia per la sua guerra in. La Slovacchia sta valutando la possibilità di dare all’10 dei suoi 11 aerei Mig-29 di fabbricazione sovietica. Una stazione radar mobile utilizzata in coordinamento con i sistemi di difesa aerea è stata installata vicino alla stazione della metropolitana Salaryevo a

