Ucraina: Tajani, difendiamo Kiev, lavoriamo per una pace giusta (Di giovedì 2 marzo 2023) "Sul conflitto in Ucraina, la posizione del nostro Paese è chiara: difendiamo l'Ucraina, il diritto internazionale e la convivenza pacifica tra gli Stati. L'ho ribadito pochi giorni fa al Consiglio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Sul conflitto in, la posizione del nostro Paese è chiara:l', il diritto internazionale e la convivenza pacifica tra gli Stati. L'ho ribadito pochi giorni fa al Consiglio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : L'Italia ha votato a favore della 'Risoluzione per la pace' in #Ucraina che è stata adottata dalle Nazioni Unite co… - Antonio_Tajani : Nell'anniversario dell'invasione russa in #Ucraina si conclude la mia missione alle Nazioni Unite. Un onore poter p… - GiovaQuez : Tajani: 'Non siamo in guerra con la Russia, stiamo mandando in Ucraina armi difensive come una specie di razzi che… - ibis787 : RT @ChanceGardi: L'elevata cultura giuridica ucraina supportata dalla Presidente @GiorgiaMeloni e dai ministri @GuidoCrosetto e @Antonio_Ta… - MicheleTommaso4 : @paolobucci68 @Antonio_Tajani @matteosalvinimi ..temo che sull'Ucraina il Governo italiano filo russo ci farà vergo… -