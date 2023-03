Ucraina | Russia | “Saremo costretti a rispondere a test nucleari Usa”

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Lasarà costretta aaise gli Stati Uniti decideranno di condurli. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov riferendosi al Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti(Ctbt) e alle ”crescenti preoccupazioni” in merito per ”le azioni degli Stati Uniti”. Secondo il vice di Sergei Lavrov, ”la situazione intorno al Ctbt desta crescente preoccupazione. La responsabilità del fatto che il Trattato non sia entrato in vigore da più di un quarto di secolo della sua esistenza ricade, infatti, sugli Stati Uniti, che con aria di sfida si sono rifiutati di ratificarlo e stanno mostrando un’evidente propensione a riprendere i”. Intervenendo alla Conferenza sul disarmo a Ginevra, Ryabkov ha affermato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Orsini: 'La Russia può sventrare l'Ucraina come e quando vuole. Certo che è sventrata l'Ucraina, infatti l'ha svent… - GiovaQuez : Orsini: 'Non abbiamo ancora visto niente. La situazione peggiorerà assolutamente con assoluta certezza. La Russia h… - nelloscavo : A #Izyum la porta dell'inferno #Russia 'Si sono presi tutto il tempo'. Uno alla volta, in 440. Civili #Ucraina inte… - jobwithinternet : RT @lettera_mosca: 3/3 parte del commando è entrata nel villaggio di Sushany. Circa 180 abitanti sono stati presi in ostaggio. Pare che sia… - jobwithinternet : RT @lettera_mosca: 2/3 sarebbe stato preso in ostaggio e portato via in direzione sconosciuta. Uno scuolabus sarebbe stato colpito da diver… -

11.25 Blitz "sabotatori ucraini" inUn gruppo di "sabotatori ucraini" ha eseguito un blitz in territorio russo, uccidendo una ... al confine con l'. Secondo l'agenzia Tass, i sabotatori ...... ma non vincerà 'Lapunta, ora come prima, su una vittoria militare, ma questa vittoria non ci sarà. Anche perché noi e i nostri partner continueremo a sostenere l''. Lo ha detto il ...... insorti per le dichiarazioni sulla guerra ine per gli affari portati avanti dall'ex Kanzler con ladi Putin. Della decisione dà notizia der Spiegel. . 2 marzo 2023

Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Nel mar Nero cinque portamissili di Mosca con Kalibr" Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito su Telegram l'attacco notturno dell'esercito russo a Zaporizhzhia come un 'atto di terrore'. "Questo Stato terrorista (la ...Il seguente rapporto mostra come Esmaeilion potrebbe essere la figura principale in grado di riuscire ad unire l'opposizione iraniana e portare al crollo della repubblica islamica… di Himdad Mustafà ...