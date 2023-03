Ucraina, pioggia di missili nella notte su Zaporizhzhia. Zelensky: “I russi sono terroristi” (Di giovedì 2 marzo 2023) Kiev – Attacco missilistico russo contro Zaporizhzhia. Il raid che ha colpito un edificio di cinque piani, crollato dopo il bombardamento. Almeno tre i morti, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Le squadre dei servizi di emergenza hanno finora tratto in salvo undici persone e continuano a scavare tra le macerie cercando superstiti. Tra i sopravvissuti una donna incinta, ha confermato il servizio di emergenza statale ucraino in un post su Facebook. Secondo l’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia sembrerebbe che nell’attacco sia stato usato un missile S-300. Il raid russo su Zaporizhzhia è un’azione di uno “Stato terrorista” che vuole far regnare il “terrore”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky su Telegram. “Lo Stato terrorista vuole che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Kiev – Attaccostico russo contro. Il raid che ha colpito un edificio di cinque piani, crollato dopo il bombardamento. Almeno tre i morti, mentre altre quattro personerimaste ferite. Le squadre dei servizi di emergenza hanno finora tratto in salvo undici persone e continuano a scavare tra le macerie cercando superstiti. Tra i sopravvissuti una donna incinta, ha confermato il servizio di emergenza statale ucraino in un post su Facebook. Secondo l’Amministrazione militare regionale disembrerebbe che nell’attacco sia stato usato un missile S-300. Il raid russo suè un’azione di uno “Stato terrorista” che vuole far regnare il “terrore”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyrsu Telegram. “Lo Stato terrorista vuole che ...

