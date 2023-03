Ucraina | nell’ospedale del Donbass a pochi chilometri dal fronte | “Ci prepariamo al peggio | sala operatoria al pianterreno per evitare bombe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un ospedale pienamente operativo, ma anche un sistema di emergenza con dieci ambulanze di soccorso sul territorio delle regioni contese e cinque team che curano i pazienti delle città e dei paesi sotto assedio attraverso il sistema delle cliniche mobili. Nel, Medici Senza Frontiere è l’unica organizzazione internazionale presente, baluardo sanitario nella zona più calda e drammatica dell’in guerra: “Noi arriviamo dove altri non riescono – spiega il coordinatore del ‘Progetto’, Vincenzo Porpiglia – e siamo presenti indall’inizio del conflitto. Anzi, eravamo ingià dal 2014, quando è scoppiato il conflitto interno, poi dopo l’invasione del 24 febbraio 2022 è cambiato tutto, facendo entrare in azione l’Emergency Pool. Per portare avanti il nostro lavoro c’è un team ...