Ucraina | Morandi | “Premiato in Russia per ‘C’era un ragazzo’ | ora è contro di loro”

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Io sono statoinperché cantavo a favore della pace. Le cose ora si sono rivoltate,mi hannoma questa canzone ora èdi, perché l’aggressore ora sono”. Così Gianniparlando di uno dei suoi brani più celebri,un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. “Io la canto sempre volentieri”, ha affermato l’artista, che ha fatto poi alcune osservazioni sulla guerra in corso: “Uno ci pensa alla guerra, perché non vediamo altro nei giornali. Io ho cantato a Kiev, a Mosca. Spero che si mettano d’accordo, che smettano di ammazzarsi perché è terribile. Sarà emozionante cantarla in tour, perché quasi sempre si canta in coro. Ci saranno migliaia di persone ...

Così Gianniparlando di uno dei suoi brani più celebri, 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. 'Io la canto sempre volentieri', ha affermato l'artista, che ha ...... commenta il cantante pensando alla guerra in corso in. "Sarà emozionante cantarla dal vivo, lo si fa quasi sempre in coro, e a Milano saranno in 10mila a farlo con me". Infine,...Pensando alla guerra in, "sarà emozionante cantarla dal vivo, lo si fa quasi sempre in coro, e a Milano saranno in 10mila a farlo con me ". Già, perch il nuovo tour - Go Gianni Go!...

Il cantante a 78 anni pubblica "Evviva!" un disco pieno di energia positiva con 5 brani di Jovanotti e il 10 marzo parte in concerto da Rimini. "Rifare Sanremo Tornerei in gara" ...Se a 78 anni Gianni Morandi è sempre un eterno ragazzo che, dopo aver condotto insieme ad Amadeus il Festival di Sanremo, il 3 marzo pubblica un nuovo album, 'Evviva!', e una settimana dopo parte per ...