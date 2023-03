Ucraina: missili russi su Zaporizhzhia, almeno 3 morti fra i civili (Di giovedì 2 marzo 2023) L'attacco missilistico durante la notte, sulla città pericolosamente vicina alla centrale nucleare ha fatto anche diversi feriti, mentre si cercano ancora persone, sotto le macerie del palazzo, quasi ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 marzo 2023) L'attaccostico durante la notte, sulla città pericolosamente vicina alla centrale nucleare ha fatto anche diversi feriti, mentre si cercano ancora persone, sotto le macerie del palazzo, quasi ...

