Ucraina, Meloni: spero ruolo centrale India in percorso negoziale (Di giovedì 2 marzo 2023) "Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana a sostegno pieno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e credo che condividiamo entrambi l'auspicio che l'India ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Il primo ministro Modi conosce perfettamente la posizione italiana a sostegno pieno della sovranità e dell'integrità territoriale dell'e credo che condividiamo entrambi l'auspicio che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Due domande ai faziosi: - Meloni sostenitrice di Bannon e Trump sarebbe di sincera fede atlantica e Schlein che ha… - fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - DianaLanciotti : Ne sono convinta. Invece Questi guerrafondai non vogliono la pace. - DianaLanciotti : @ENAPAY_2 Ne sono convinta. Invece Questi guerrafondai non vogliono la pace. -