Ucraina | Meloni “L' India può avere un ruolo centrale per il negoziato”

ROMA (ITALPRESS) – Sulla guerra in Ucraina l'Italia "condivide con l'India l'auspicio che Nuova Delhi possa, in qualità di presidente del G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale, verso una pace giusta, faremo tutto quello che è possibile nel sostenere l'India e dimostrare la nostra amicizia". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Nuova Delhi dopo l'incontro con il primo ministro Indiano Narendra Modi."Abbiamo deciso di annunciare l'adesione dell'Italia all'Indo-Pacific Oceans Initiative, perchè crediamo che in un contesto internazionale basato sul rispetto delle regole e la sovranità, sia fondamentale la stabilità e la visione di un Indo Pacifico aperto e rispettoso della sovranità e della integrità delle ...

