Ucraina, l'uomo non impara mai dalla Storia: forse vale anche per i pacifisti di oggi

La Storia insegna solo una cosa – sosteneva Hegel – e cioè che l'uomo non ha mai tratto beneficio dalle sue lezioni. valeva nell'Ottocento e anche oggi. Soprattutto quando si parla di guerra, quella realtà profondamente umana che quasi nessuno desidera e che è fin troppo facile condannare idealmente, ma che gli uomini hanno sempre fatto senza mai saltare neppure un decennio della lunga vicenda umana. Del resto, per comprendere l'assurdità dell'idea stessa di pacifismo, basta rifarsi alla figura del celebre teologo tedesco Bonhoeffer. Questi era un ammiratore di Gandhi e della sua idea di nonviolenza. Ma quando Hitler cominciò a seminare il terrore cambiò radicalmente posizione, al punto da partecipare all'attentato fallito contro il Führer e subire la conseguente impiccagione.

