Ucraina | datemi pure della filo putiniana ma credo che la diplomazia sia l’unica via d’uscita

(Di giovedì 2 marzo 2023) di Stefania Rotondo Chiedo scusa in anticipo a tutti coloro che continuano a darmi, che mi urlano sui giornali e nei talk show che per il mio pacifismo ‘da divano’ l’orso gongola e che solo per questo non dovrei dormire la notte. Chiedo scusa di esistere, di pensare, di farmi domande e di cercare risposte. Io non dormo in realtà perché il mio occidente, fondato sulle basi moralilibertà, uguaglianza e fratellanza, invece che avere politici autorevoli e coraggiosi in cerca di soluzioni diplomatiche in, ora si arma e arma. Ho abbastanza sostanza grigia per capire che la guerra inè nata nel 2014 come una guerra civile, di cui conoscevamo la devastazione e le conseguenze per la vicinanza geografica alla Nato, tanto da armare gli ucraini da anni, ...

