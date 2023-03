Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missile russo S-300. La first lady Ucraina Olena Zelenska ha commentato su Twitter l’attacco notturno russo con missili a Zaporizhzhia: “La città resiste coraggiosamente, (l’esercito russo) per rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non perdoneremo“. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito su Telegram l’attacco notturno dell’esercito ... Leggi su zon (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. L’amministrazione militare regionale diha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missileS-300. La first ladyOlena Zelenska ha commentato su Twitter l’notturnocon missili a: “La città resiste coraggiosamente, (l’esercito) per rappresaglia attacca i civili. Nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio, tre piani sono completamente distrutti, civili sono morti. Continuiamo a cercare sotto le macerie. Condoglianze alle vittime. Non perdoneremo“. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito su Telegram l’notturno dell’esercito ...

