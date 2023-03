(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ di due morti il bilancio dell’russo sferrato in nottataun condominio di appartamenti di cinque piani a. A dichiararlo è stato il sindaco della città, Anatoly Kurtev. I soccorritori stanno cercando superstiti tra le macerie dell’, “quasi completamente distrutto”. Secondo l’Amministrazione militare regionale disembrerebbe che nell’sia stato usato un missile S-300. Intanto secondo Natalia Humeniuk, portavoce del comando operativo meridionale ucraino, Mosca non dispone delle truppe necessarie per aprire un nuovo fronte della sua guerral’in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldova. Malgrado i timori su possibili piani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente… - sonolucadini : I 4 Repubblicani che hanno votato contro gli aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina risultano tutti coinvolti nell’att… - Adnkronos : Ucraina-Russia, le news di oggi: attacco contro edificio a Zaporizhzhia . #Adnkronos - vivereitalia : Ucraina, attacco contro edificio a Zaporizhzhia: vittime -

Intanto il braccio destro del presidente Mykhailo Podolyak ha negato responsabilità ucraine nell'con i droni dell'altro ieri in Russia. "L'non colpisce il territorio della Russia", ha ...È di almeno due morti il bilancio dell'missilistico russo che la scorsa notte ha colpito la città di Zaporizhzhia , nel Sud dell'. Il raid ha colpito un condominio, dove le squadre dei soccorritori sono al lavoro per cercare ...... in caso di, si possa intervenire in maniera repentina a difendere il proprio marchio". I ...circolano online negano le atrocità e gli abusi che sarebbero stati compiuti dalla Russia in, ...

Ucraina-Russia, le news di oggi: attacco contro edificio a Zaporizhzhia Adnkronos

Continuano i bombardamenti russi in Ucraina nel 372esimo giorno di guerra. Questa mattina due persone sono state uccise in un attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe su Zaporizhzhia. Lo ...La guerra in Ucraina è al 372esimo giorno. Tutti i principali aggiornamenti in diretta di giovedì 2 marzo 2023 ...