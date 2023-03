Ucraina, almeno tre morti a seguito di un raid russo su Zaporizhzhia: missili colpiscono un edificio residenziale. Zelensky: “Atto di terrore” (Di giovedì 2 marzo 2023) La Russia ha condotto questa notte un attacco aereo su Zaporizhzhia, nell’Ucraina meridionale, danneggiando gravemente un edificio residenziale. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha riferito che a colpire l’edificio è stato probabilmente un missile russo S-300. L’attacco ha distrutto tre piani del palazzo. È salito a tre civili morti il bilancio dell’attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l’edificio è stato quasi completamente distrutto. Il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) La Russia ha condotto questa notte un attacco aereo su, nell’meridionale, danneggiando gravemente un. L’amministrazione militare regionale diha riferito che a colpire l’è stato probabilmente un missileS-300. L’attacco ha distrutto tre piani del palazzo. È salito a tre civiliil bilancio dell’attaccosticosul condominio di dieci appartamenti. Lo scrivono i media locali, spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale. Secondo i soccorritori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, l’è stato quasi completamente distrutto. Il presidente ucraino Volodymyr ...

