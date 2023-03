Ucraina, a Borodyanka tre corpi vengono riesumati prima della sepoltura (Di giovedì 2 marzo 2023) Un gruppo di funzionari ucraini prepara tre corpi di civili per la sepoltura a Borodyanka, nella parte settentrionale del Paese, dopo la loro riesumazione. Il centro, nell'oblast di Kiev, e' stato uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Un gruppo di funzionari ucraini prepara tredi civili per la, nella parte settentrionale del Paese, dopo la loro riesumazione. Il centro, nell'oblast di Kiev, e' stato uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloStanzani4 : Ukraine uncovers new grave near Bucha, site of alleged Russian atrocities - Mariateresa1316 : RT @Maumol: #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassumere la volon… - Hattoriando : RT @Maumol: #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassumere la volon… - Rom_Lisa : RT @Maumol: #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassumere la volon… - repubblica : RT @Maumol: #Borodyanka, la statua del poeta nazionale ucraino #Shevchenko bersagliata dai soldati russi. Una foto per riassumere la volon… -