Tv: arrivano in Italia gli attori di "The Chosen", la serie dei record ispirata alla vita di Gesù (Di giovedì 2 marzo 2023) Saranno per la prima volta in Italia il 5 marzo prossimo, con un evento al Teatro Marconi di Roma, alle 10,30 che ha già registrato il sold out, per poi incontrare la stampa il giorno successivo in Senato, gli attori della fortunata serie televisiva americana "The Chosen" ispirata alla vita e alle opere di Gesù. Presente su Netflix, da qualche mese anche in Italiano, e sulla propria App Gratuita (la terza nel settore dell'intrattenimento più scaricata in assoluto) The Chosen, oggi tra le serie Tv le più viste nel mondo, è giunta alla sua terza stagione, (l'intera serie ne conterà sette). Prodotta interamente con il sostegno dei suoi fan attraverso la più grande ...

