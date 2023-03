Tuttosport – “Il più bel ricordo della carriera? La rimonta con l’Atletico” (Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 17:28:42 Torino, l’ultimo titolo di TS: MONACO (Germania) – Joao Cancelo ed il suo Bayern Monaco si preparano alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain in scena l’8 marzo tra le mura dell’Allianz Arena. I bavaresi sono chiamati a difendere il prezioso 1-0 firmato dell’ex Juve Coman al Parco dei Prinicipi contro il super duo Messi-Mbappé assoluto protagonista nel 3-0 dei parigini nel Classique al Velodrome di Marsiglia. Per Cancelo una partita sicuramente intensa ma con un cuscinetto di emergenza a differenza di quella del 12 marzo 2019 quando, con i colori dela Juventus, dovette affrontare l’Atletico Madrid vincente per 2-0 all’andata sempre agli ottavi di Champions League. Juve-Atletico, il (più bel) ricordo di Cancelo La sfida dello Stadium è tornata in voga proprio dalle parole del ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 17:28:42 Torino, l’ultimo titolo di TS: MONACO (Germania) – Joao Cancelo ed il suo Bayern Monaco si preparano alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain in scena l’8 marzo tra le mura dell’Allianz Arena. I bavaresi sono chiamati a difendere il prezioso 1-0 firmato dell’ex Juve Coman al Parco dei Prinicipi contro il super duo Messi-Mbappé assoluto protagonista nel 3-0 dei parigini nel Classique al Velodrome di Marsiglia. Per Cancelo una partita sicuramente intensa ma con un cuscinetto di emergenza a differenza di quella del 12 marzo 2019 quando, con i colori dela Juventus, dovette affrontareMadrid vincente per 2-0 all’andata sempre agli ottavi di Champions League. Juve-Atletico, il (più bel)di Cancelo La sfida dello Stadium è tornata in voga proprio dalle parole del ...

Juve, senti Cancelo: 'Il più bel ricordo della carriera La rimonta con l'Atletico' L'ex City è stato inserito nella miglior formazione del 2022 (FIFPro Men's World 11) e durante l'intervista gli è stato chiesto quale era il suo più bel ricordo ad oggi, la risposta è stata secca: " ..."