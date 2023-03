Tutto quello che sappiamo sull’inchiesta Covid a Bergamo: si poteva evitare? (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiusa l’inchiesta per epidemia colposa che ha straziato la bergamasca. Una ventina gli indagati, tra cui l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Chiusa l’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Chiesa di Bergamo prima ondata – Ph Credit Lorenzo ZelaschiDopo tre anni dallo scoppio della pandemia che ha causato 6 mila morti in più nella bergamasca si conclude l’inchiesta per pandemia colposa. Una ventina gli indagati tra cui l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente appena eletto della Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Cristina Rota, procuratore di Bergamo, insieme ai pm ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiusa l’inchiesta per epidemia colposa che ha straziato la bergamasca. Una ventina gli indagati, tra cui l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Chiusa l’inchiesta disulla gestione della prima ondata Chiesa diprima ondata – Ph Credit Lorenzo ZelaschiDopo tre anni dallo scoppio della pandemia che ha causato 6 mila morti in più nella bergamasca si conclude l’inchiesta per pandemia colposa. Una ventina gli indagati tra cui l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente appena eletto della Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Cristina Rota, procuratore di, insieme ai pm ...

