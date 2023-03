Tutto in un giorno, la recensione: Penélope Cruz e Luis Tosar per un film (troppo) impulsivo (Di giovedì 2 marzo 2023) La recensione di Tutto in un giorno: tre storie che si incrociano in un film sociale e umano che ha per sfondo il dramma degli sfratti. Dramma, forse, un po' troppo iper-caricato. Protagonisti due fuoriclasse del cinema spagnolo: Penélope Cruz e Luis Tosar. Al cinema. Per capire meglio il nobile film d'esordio di Juan Diego Botto bisognerebbe partire dal titolo originale, ossia En los márgenes, che significa "ai margini". Un po' perché la storia ci porta ai confini della società, e un po' perché l'intero assetto cinematografico è allungato per far sì che le tre realtà protagoniste siano tenute volutamente equidistanti: si parte, appunto, dai margini della sceneggiatura e poi, poco alla volta, si uniscono i fili ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladiin un: tre storie che si incrociano in unsociale e umano che ha per sfondo il dramma degli sfratti. Dramma, forse, un po'iper-caricato. Protagonisti due fuoriclasse del cinema spagnolo:. Al cinema. Per capire meglio il nobiled'esordio di Juan Diego Botto bisognerebbe partire dal titolo originale, ossia En los márgenes, che significa "ai margini". Un po' perché la storia ci porta ai confini della società, e un po' perché l'intero assetto cinematografico è allungato per far sì che le tre realtà protagoniste siano tenute volutamente equidistanti: si parte, appunto, dai margini della sceneggiatura e poi, poco alla volta, si uniscono i fili ...

