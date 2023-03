Tutto in un giorno, la recensione del film con Penelope Cruz (Di giovedì 2 marzo 2023) Il film: Tutto in un giorno, 2022. Regia: Juan Diego Botto.Cast: Penelope Cruz, Luís Tosar. Genere: Drammatico. Durata: 105 minuti.Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima. Trama: Un conto alla rovescia per le storie intrecciate di tre protagonisti, che cercano di restare a galla e superare le ventiquattro ore che cambieranno la loro vita. Un’affannosa corsa contro il tempo, ai margini di una grande citta?. <!







Il titolo italiano recita Tutto in un giorno, puntando sull'aspetto temporale della storia, un intrecciarsi di vicende di varie persone nel corso di una lunga, durissima giornata. Il titolo originale, En Los Margines, allude invece più al senso del film, il racconto di una serie di personaggi che vivono ai margini.

