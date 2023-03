Tutto è iniziato per una questione di sopracciglia. E sta continuando con unfollow e star che si schierano con l’una o con l’altra (Di giovedì 2 marzo 2023) Che tra la 26enne Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, e la 30enne Selena Gomez, storica ex fidanzata della popstar, non corresse buon sangue i fan della cantante e attrice l’hanno sempre sostenuto. Poi, però, la foto di un abbraccio tra le due pubblicata a ottobre sembrava aver messo a tacere le malelingue e aver suggellato la pace tra le due donne. Ma a distanza di pochi mesi, pare essere nuovamente scoppiata una faida che ha a che fare con le sopracciglia laminate e con Kylie Jenner. Ecco perché e che cosa è successo. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 marzo 2023) Che tra la 26enne Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, e la 30enne Selena Gomez, storica ex fidanzata della pop, non corresse buon sangue i fan della cantante e attrice l’hanno sempre sostenuto. Poi, però, la foto di un abbraccio tra le due pubblicata a ottobre sembrava aver messo a tacere le malelingue e aver suggellato la pace tra le due donne. Ma a distanza di pochi mesi, pare essere nuovamente scoppiata una faida che ha a che fare con lelaminate e con Kylie Jenner. Ecco perché e che cosa è successo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Ho visto come è iniziato'. Colpo di scena sulla 'aggressione #fascista' di #Firenze: il testimone ribalta tutta… - LiaQuartapelle : È importante essere a Kyiv in queste ore. Lo ha spiegato @ZelenskyyUa quando ci ha chiesto: “Stanotte dormite qui?”… - VannaRicci : RT @AdrianaSpappa: @valy_s Borrelli...tutto è iniziato da Borrelli - gfvip_il : RT @dentrounsogno: eeee cmq é tutto iniziato dal vero mestierante ovvero FORUM ed io ve lo dico da giorni che é il cesso + cesso di tutti - darlingebebe : Comunque non avrà più senso il gf senza di loro?? se quelli del @grandefratello sono così 'intelligenti' da rovinare… -