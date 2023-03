Tutti i tweet sbianchettati da Schlein contro gli elefanti dem Che l’hanno votata e la osannano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sbianchettare iscomodi. Pare essere un’attività a cui si è molto dedicata la neosegretari dem Elly. Cancellati, scomparsi dopo la candidatura alla guida del Nazareno. Non è un’accusa della maggioranza ma il risultato di una accurata ricerca del professor Riccardo Puglisi. Che ha visionato i grafici di Socialblade. Quelli che tengono memoria del saldo dei post pubblicati. Sul profilo di “Ellyesse” ci sono molti ‘buchi’. Icancellati da Scheini dinosauri del Pd Il 7 ottobre 2022, per esempio, in tempi non sospetti, il Corriere della Sera-Sette cita per la prima volta Elly. E lancia una provocazione “Sarà lei a salvare i democratici“. Dopo una settimana dal canale ufficiale della neodeputata del Pd spariscono 19. Poco dopo, 11 novembre, la ...