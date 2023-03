Tutti gli infortunati in Serie A: gli indisponibili squadra per squadra. Chi non gioca nel weekend (Di giovedì 2 marzo 2023) La 25esima giornata di Serie A, che si terrà da venerdì 3 marzo, con l’anticipo Napoli-Lazio, fino a lunedì 6 marzo, con il posticipo Torino-Bologna, vedrà sfidarsi tante squadre che cercano di raggiungere gli stessi obiettivi. In molte di queste partite però ci saranno degli assenti illustri, come in Roma-Juventus, in cui mancheranno Milik da una parte e Darboe, lungodegente, dall’altra, mentre in Inter-Lecce i nerazzurri potrebbero fare a meno di Dimarco e Skriniar. La sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana non vedrà scendere in campo Quagliarella, Djuricic e Murilo, giocatori decisivi per la squadra di Stankovic, mentre in casa granata si sono fermati Fazio ed Ekong. Di seguito la lista con Tutti gli infortunati per la 25esima giornata di Serie ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) La 25esima giornata diA, che si terrà da venerdì 3 marzo, con l’anticipo Napoli-Lazio, fino a lunedì 6 marzo, con il posticipo Torino-Bologna, vedrà sfidarsi tante squadre che cercano di raggiungere gli stessi obiettivi. In molte di queste partite però ci saranno degli assenti illustri, come in Roma-Juventus, in cui mancheranno Milik da una parte e Darboe, lungodegente, dall’altra, mentre in Inter-Lecce i nerazzurri potrebbero fare a meno di Dimarco e Skriniar. La sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana non vedrà scendere in campo Quagliarella, Djuricic e Murilo,tori decisivi per ladi Stankovic, mentre in casa granata si sono fermati Fazio ed Ekong. Di seguito la lista congliper la 25esima giornata di...

