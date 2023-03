Tutela della salute e ripudio della guerra: due referendum sacrosanti (Di giovedì 2 marzo 2023) Di recente ho avuto modo di soffermarmi su un tema a me caro: la disapplicazione di alcuni principi costituzionali. È vero che abbiamo una buona Costituzione ma è anche vero che, se poi quanto essa sancisce viene di fatto ignorato dal potere politico, rimangono le vuote parole. Ho pensato a questo seguendo la vicenda dei due nuovi quesiti referendari depositati il 2 marzo presso la Corte di Cassazione da un comitato promotore formato da giuristi, economisti, uomini di cultura e giornalisti, sostanzialmente guidato da Ugo Mattei. Seguo Ugo da anni nelle sue battaglie, specialmente quella sui beni comuni, e lo ammiro. Ammiro soprattutto la sua tenacia nell’essere contro, contro una cultura del disinteresse e un potere arrogante. Questa sua ultima battaglia si inserisce perfettamente in questo quadro. In cosa si sostanziano dunque i due quesiti e come la Costituzione viene ignorata? Uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Di recente ho avuto modo di soffermarmi su un tema a me caro: la disapplicazione di alcuni principi costituzionali. È vero che abbiamo una buona Costituzione ma è anche vero che, se poi quanto essa sancisce viene di fatto ignorato dal potere politico, rimangono le vuote parole. Ho pensato a questo seguendo la vicenda dei due nuovi quesiti referendari depositati il 2 marzo presso la Corte di Cassazione da un comitato promotore formato da giuristi, economisti, uomini di cultura e giornalisti, sostanzialmente guidato da Ugo Mattei. Seguo Ugo da anni nelle sue battaglie, specialmente quella sui beni comuni, e lo ammiro. Ammiro soprattutto la sua tenacia nell’essere contro, contro una cultura del disinteresse e un potere arrogante. Questa sua ultima battaglia si inserisce perfettamente in questo quadro. In cosa si sostanziano dunque i due quesiti e come la Costituzione viene ignorata? Uno ...

