Turchia, nonno e nipotina rimangono 2 giorni e mezzo sotto le macerie poi li separano. Si ritrovano ma tutta la famiglia è morta (Di giovedì 2 marzo 2023) Mithat Kilisli e la sua nipotina di cinque mesi Zehra sono stati intrappolati tra le macerie per due giorni e mezzo dopo il devastante terremoto in Turchia prima che i soccorritori sentissero le loro grida. Tirati fuori dalle macerie separatamente, Kilisli ha poi affrontato un'agonizzante attesa di tre settimane prima di riabbracciare Zehra, l'unica sopravvissuta della sua famiglia, che era stata portata in un ospedale distante. Kilisli ha viaggiato per centinaia di chilometri dalla loro casa nella provincia di Hatay per incontrarla ad Ankara. Dopo aver svolto un test del DNA per provare l'appartenenza alla stessa famiglia, l'ha portata via con sé. Rivedendola in un centro per l'infanzia gestito dal Ministero della famiglia turco, è ...

