Truffe al telefono e Sim clonate, così gli hacker mettono le mani sui nostri soldi (Di giovedì 2 marzo 2023) Pirati di identità e hacker non utilizzano solo mail fraudolente e malware per catturare le proprie vittime quando sono al computer, ma sfruttano anche cellulari, telefoni di casa e, sempre più di frequente, strumenti più recenti come i social network. Dopo aver visto come proteggere dati personali e carta di credito dai cyber attacchi, procediamo allora questa guida pratica analizzando le più diffuse Truffe perpetuate clonando le Sim, inviando Sms o direttamente al telefono, quindi con la voce. Un mezzo espressivo, quest’ultimo, che continua a dimostrare una grande forza persuasiva e che riesce a far credere al malcapitato l’impossibile a volte anche a dispetto di ogni logica; un po’ come accade, insomma, ai tanti sprovveduti resi immortali dalle novelle del Decameron. Ad affiancarci nella disamina e nelle contromosse da adottare per ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 marzo 2023) Pirati di identità enon utilizzano solo mail fraudolente e malware per catturare le proprie vittime quando sono al computer, ma sfruttano anche cellulari, telefoni di casa e, sempre più di frequente, strumenti più recenti come i social network. Dopo aver visto come proteggere dati personali e carta di credito dai cyber attacchi, procediamo allora questa guida pratica analizzando le più diffuseperpetuate clonando le Sim, inviando Sms o direttamente al, quindi con la voce. Un mezzo espressivo, quest’ultimo, che continua a dimostrare una grande forza persuasiva e che riesce a far credere al malcapitato l’impossibile a volte anche a dispetto di ogni logica; un po’ come accade, insomma, ai tanti sprovveduti resi immortali dalle novelle del Decameron. Ad affiancarci nella disamina e nelle contromosse da adottare per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeACM81 : RT @RTaverBella: ????Attenzione altre truffe via telefono non aprite il messaggio @polizia04194441 @poliziadistato - avatar1dory : RT @RTaverBella: ????Attenzione altre truffe via telefono non aprite il messaggio @polizia04194441 @poliziadistato - RTaverBella : ????Attenzione altre truffe via telefono non aprite il messaggio @polizia04194441 @poliziadistato - HSmyeverything_ : @dissa0001 Ti faccio solo una raccomandazione, io in questi anni ne ho viste di tutti i colori: non dare mai i tuoi… - chezbabs : @edistribuzione cari @edistribuzione OVVIAMENTE alla vostra pagina Facebook non risponde NESSUNO, al telefono pren… -