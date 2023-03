Trovato l’arsenale del Narcos | 53 armi e migliaia di munizioni

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un vero e proprio arsenale, riconducibile al gruppo criminale capeggiato dal narcotrafficante Raffaele Imperiale – arrestato un anno fa – è stato scoperto da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che hanno sequestrato 53di. Eseguendo un decreto di perquisizione emesso dalla Dda di Napoli. In una abitazione a Giugliano in Campania, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile di Napoli hanno individuato un vano – nascosto sotto la pavimentazione del garage – appositamente predisposto per la custodia delle. Nel nascondiglio, dove le forze dell’ordine hanno avuto accesso anche grazie ai vigili del fuoco, sono state trovate 38a canna corta e 15 a canna lunga: tra queste ultime, alcune dalla particolare ...

