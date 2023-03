Trovato in un dirupo il corpo di Diana: era uscita per "andare all'università" (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è stata diffusa ancora alcuna notizia ufficiale, ma gli inquirenti temono che la giovane possa essersi tolta la vita per questioni relative allo studio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è stata diffusa ancora alcuna notizia ufficiale, ma gli inquirenti temono che la giovane possa essersi tolta la vita per questioni relative allo studio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Studentessa scomparsa a Somma Vesuviana, trovato il corpo in un dirupo: ipotesi suicidio - infoitinterno : Studentessa scomparsa a Somma Vesuviana, trovato il corpo in un dirupo - nicole1050 : ??TW Qualche giorno fa è scomparsa una studentessa universitaria, da poco hanno trovato il cadavere vicino a un dir… - radiostereo103 : Un operaio forestale di 54 anni, è morto in un incidente stradale a Frazzanò, nel Messinese, lungo la strada provin… - messina_oggi : Giallo in provincia di Messina. Questa mattina è stato trovato in un burrone della strada provinciale 157, tra Long… -

Somma vesuviana, trovato il corpo di Diana: il suicidio legato agli esami universitari Il suo corpo l'ha avvistato un gruppo di giocatori di bocce. Era in dirupo, nei pressi di un ristorante chiuso da tempo. Zona isolata. E, a prima vista, sembrava un manichino. Poi però l'attenzione è ... Studentessa scomparsa a Somma Vesuviana, trovato il corpo in un dirupo: ipotesi suicidio Manca ancora il riconoscimento ufficiale, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che il corpo trovato in un dirupo, in una zona isolata di Somma Vesuviana , sia quello di Diana Biondi, la studentessa scomparsa lunedì. Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri intorno alle 18 ... Diana Biondi scomparsa da tre giorni a Somma Vesuviana: trovato il cadavere Il corpo si trovava in un dirupo in località Santa Maria Castello, a Somma Vesuviana. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza di 27 anni si sarebbe gettata da sola nel dirupo e avrebbe perso la ... suo corpo l'ha avvistatogruppo di giocatori di bocce. Era in, nei pressi diristorante chiuso da tempo. Zona isolata. E, a prima vista, sembravamanichino. Poi però l'attenzione è ...Manca ancorariconoscimento ufficiale, ma ci sono pochi dubbi sul fatto checorpoin, in una zona isolata di Somma Vesuviana , sia quello di Diana Biondi, la studentessa scomparsa lunedì.ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri intorno alle 18 ...corpo si trovava inin località Santa Maria Castello, a Somma Vesuviana. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza di 27 anni si sarebbe gettata da sola nele avrebbe perso la ...