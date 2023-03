Trovata morta in un dirupo una 27enne, il dramma a Somma Vesuviana: l’ipotesi sul suicidio legato agli esami all’università (Di giovedì 2 marzo 2023) Trovata morta in un dirupo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, Diana Biondi potrebbe essersi suicidata. La 27enne che tutti cercavano da lunedì scorso, 27 febbraio, avrebbe lasciato la sua borsetta nera accanto a una ringhiera e si sarebbe lanciata nel vuoto. l’ipotesi su cui lavora la procura è quella di suicidio, nelle ultime ore avvallata dalle indagini sulla vita della studentessa: Diana Biondi avrebbe mentito alla famiglia sulla sua laurea in Lettere moderne. Un esame di latino la separava ancora dal traguardo, ma la giovane aveva già annunciato ai parenti la data per discutere la tesi, nonostante fosse fuori corso. l’ipotesi degli investigatori è che la 27enne abbia scelto di morire pur di non deludere ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023)in un, in provincia di Napoli, Diana Biondi potrebbe essersi suicidata. Lache tutti cercavano da lunedì scorso, 27 febbraio, avrebbe lasciato la sua borsetta nera accanto a una ringhiera e si sarebbe lanciata nel vuoto.su cui lavora la procura è quella di, nelle ultime ore avvallata dalle indagini sulla vita della studentessa: Diana Biondi avrebbe mentito alla famiglia sulla sua laurea in Lettere moderne. Un esame di latino la separava ancora dal traguardo, ma la giovane aveva già annunciato ai parenti la data per discutere la tesi, nonostante fosse fuori corso.degli investigatori è che laabbia scelto di morire pur di non deludere ...

