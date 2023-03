Trovata morta Diana Biondi, la studentessa 27enne di Somma Vesuviana (Di giovedì 2 marzo 2023) Una studentessa di 27 anni è stata Trovata morta in un dirupo nel comune di Somma Vesuviana (Napoli) , in località Santa Maria a Castello. I carabinieri che hanno scoperto il cadavere ipotizzano che... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadi 27 anni è statain un dirupo nel comune di(Napoli) , in località Santa Maria a Castello. I carabinieri che hanno scoperto il cadavere ipotizzano che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Somma Vesuviana (Napoli), studentessa trovata morta in dirupo: si stava per laureare ma non era vero… - pinknojsmr : la professoressa di inglese ci ha detto al primo incontro che lei è solita finire le lezioni con una canzone, oggi… - TecnicaScuola : Diana Biondi, ragazza scomparsa trovata morta: ipotesi suicidio per laurea mancata. Gribaudo (Pd): “Dietro la narra… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Somma Vesuviana (Napoli), studentessa trovata morta in dirupo: si stava per laureare ma non era vero #SommaVesuviana… - infoitinterno : Tragedia in una casa a Serranova: trovata morta una coppia con ferite d’arma da fuoco -