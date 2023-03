Troppi incidenti a Roma, arriva il limite di velocità a 30 km/h: ecco dove (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ripetersi di incidenti, Troppi anche mortali, ha spinto il Campidoglio a prendere provvedimenti. Uno tra tanti è stabilire il limite di velocità a 30 chilometri orari in alcune strade della città a garanzia della sicurezza dei cittadini. Saranno, in particolare alcune strade secondarie della Capitale, ad essere interessate da questo provvedimento, proprio in quanto più a rischio. Quali sono le zone in cui è imposto il limite di velocità Tra le strade coinvolte dal limite di velocità ci sono diverse zone tra le quali: Trevi, Quirinale, Pigneto, Aventino, Trastevere. Esquilino, piazza Navona, piazza di Spagna, Pantheon, Terme di Caracalla, Portico d’Ottavia. A spingere a questo provvedimento l’assemblea capitolina è stata proprio la constatazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ripetersi dianche mortali, ha spinto il Campidoglio a prendere provvedimenti. Uno tra tanti è stabilire ildia 30 chilometri orari in alcune strade della città a garanzia della sicurezza dei cittadini. Saranno, in particolare alcune strade secondarie della Capitale, ad essere interessate da questo provvedimento, proprio in quanto più a rischio. Quali sono le zone in cui è imposto ildiTra le strade coinvolte daldici sono diverse zone tra le quali: Trevi, Quirinale, Pigneto, Aventino, Trastevere. Esquilino, piazza Navona, piazza di Spagna, Pantheon, Terme di Caracalla, Portico d’Ottavia. A spingere a questo provvedimento l’assemblea capitolina è stata proprio la constatazione di ...

