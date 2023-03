“Trip – Un viaggio nel suono”, l’album di inediti di Claudio Coccoluto (Di giovedì 2 marzo 2023) A due anni dalla dolorosa scomparsa di Claudio Coccoluto, The Dub – oggi curata dal figlio Gianmaria – in collaborazione con Just Entertainment di Sergio Cerruti, pubblicherà il 2 marzo “Trip – Un viaggio nel suono“, album di inediti in lavorazione negli ultimi mesi di vita dell’artista. Il disco vuole essere un omaggio alla figura e alla carriera di Claudio nell’anniversario della sua scomparsa, per celebrare il valore artistico della sua musica. “Trip è stata una missione che silentemente mio papà mi ha lasciato. Il suo unico album da solista composto tra il 2006 e il 2019, un viaggio nel suono che afferma ed accentra totalmente il suo eclettismo artistico come musicista/compositore anche al di fuori dei dancefloor ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 marzo 2023) A due anni dalla dolorosa scomparsa di, The Dub – oggi curata dal figlio Gianmaria – in collaborazione con Just Entertainment di Sergio Cerruti, pubblicherà il 2 marzo “– Unnel“, album diin lavorazione negli ultimi mesi di vita dell’artista. Il disco vuole essere un omaggio alla figura e alla carriera dinell’anniversario della sua scomparsa, per celebrare il valore artistico della sua musica. “è stata una missione che silentemente mio papà mi ha lasciato. Il suo unico album da solista composto tra il 2006 e il 2019, unnelche afferma ed accentra totalmente il suo eclettismo artistico come musicista/compositore anche al di fuori dei dancefloor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solospettacolo : Due anni senza Claudio Coccoluto, re dei dj. Esce 'Trip - Un viaggio nel suono' - fisco24_info : Due anni senza Claudio Coccoluto, re dei dj. Esce 'Trip - Un viaggio nel suono': Un album di inediti in lavorazione… - Italian : Due anni senza Claudio Coccoluto, re dei dj. Esce 'Trip - Un viaggio nel suono' - giampaolo_trip : RT @nelloscavo: No, però mica posso mettermi in viaggio coi miei figli se non c'è niente da mangiare. Mica posso rischiare. Dovrei lottare… - MontiFrancy82 : TRIP – UN VIAGGIO NEL SUONO: IL VIAGGIO INFINITO DI #CLAUDIOCOCCOLUTO -