Tridico, INPS: 'Il lavoro di oggi, la pensione di domani'

Il presidente dell'INPS é stato intervistato di recente da Andrea Pancani per La7 a Coffee Break circa il suo libro edito da Solferino 'Il lavoro di oggi, la pensione di domani', dal sottotitolo evocativo: 'Perché il futuro del Paese passa dall'INPS", scritto con Enrico Marro. Il libro, chiede il collega, é una sorta di lascito per il Presidente che verrà? Tridico risponde: "E' un'analisi dei problemi del Paese di oggi che riguardano, le pensioni, il sostegno al reddito, la disoccupazione, i problemi dei giovani, l'innovazione che circonda tutti noi e dovremmo sfruttare al massimo i vantaggi. Il libro si conclude con una proposta sul nuovo welfare" Pensioni 2023 e lavoro: fil rouge indissolubile Pancani chiede: Dalla politica ...

